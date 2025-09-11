Russo reapareció tras su internación y dirigió la práctica en La Bombonera

Incluso en los días en los que debió guardar reposo, Russo mantuvo diálogo constante con su cuerpo técnico y con la dirigencia. Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado siguieron de cerca su evolución, y el propio técnico estuvo en comunicación diaria con sus ayudantes para no perder detalle de la preparación del equipo.

Viaje a Rosario en duda

Si bien el regreso a las prácticas es una señal alentadora, la decisión de que Miguel viaje a Rosario para el partido del domingo se tomará a último momento. Los médicos recomiendan ir “día a día” y no apresurar los tiempos.