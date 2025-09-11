Después de varios días de recuperación en su casa y de un paso por el sanatorio Fleni, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y no dudó: se presentó en la práctica de Boca, que por la importancia del próximo compromiso se realizó en la Bombonera.
Russo reapareció tras su internación y dirigió la práctica en La Bombonera
Miguel Ángel Russo sorprendió al plantel al regresar este jueves a los entrenamientos en la Bombonera, tras superar días de preocupación por su salud. El técnico ya cuenta con el visto bueno médico y evalúa viajar a Rosario para el partido del domingo ante Central.