Miguel Angel Russo

Russo reapareció tras su internación y dirigió la práctica en La Bombonera

Miguel Ángel Russo sorprendió al plantel al regresar este jueves a los entrenamientos en la Bombonera, tras superar días de preocupación por su salud. El técnico ya cuenta con el visto bueno médico y evalúa viajar a Rosario para el partido del domingo ante Central.

Después de varios días de recuperación en su casa y de un paso por el sanatorio Fleni, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y no dudó: se presentó en la práctica de Boca, que por la importancia del próximo compromiso se realizó en la Bombonera.

El DT, de buen ánimo, observó el ensayo desde el banco de suplentes mientras su colaborador Claudio Úbeda continuaba al frente de los trabajos, como lo hizo durante la ausencia del entrenador.

Incluso en los días en los que debió guardar reposo, Russo mantuvo diálogo constante con su cuerpo técnico y con la dirigencia. Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado siguieron de cerca su evolución, y el propio técnico estuvo en comunicación diaria con sus ayudantes para no perder detalle de la preparación del equipo.

Viaje a Rosario en duda

Si bien el regreso a las prácticas es una señal alentadora, la decisión de que Miguel viaje a Rosario para el partido del domingo se tomará a último momento. Los médicos recomiendan ir “día a día” y no apresurar los tiempos.

