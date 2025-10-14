Romero rescindió con Boca y acordó con Argentinos Juniors

Inicialmente parecía que Chiquito no iba a poder jugar el Torneo Clausura y solo sería sumado para la Copa Argentina, pero lo cierto es que AFA autorizó su inscripción dado que el 70% del torneo no se cumplió como consecuencia de la existencia de los Playoffs.

La dirigencia del Xeneize, con Juan Román Riquleme como presidente, no puso reparos para la salida del golero de 38 años, fundamentalmente a raíz de que hoy Agustín Marchesín, Lendro Brey (al que sondearon y la institución de La Ribera declaró innegociable) y Javier García están por encima en la consideración.

Asimismo, su contrato terminaba en diciembre y no estaba en los planes renovarle, con lo cual se irá libre a fin de año si no cambia de destino.

Aunque Romero no atajó en los más de diez meses que van del año, en Argentinos lo tenían como prioridad más allá de que la segunda opción que barajaron fue Facundo Altamirano, de San Lorenzo.

Por qué Chiquito Romero no atajaba en Boca y cuál fue su última aparición

Desde el episodio con el plateísta en 2024 y la posterior operación de rodilla, Chiquito no volvió a jugar en 2025 y ni siquiera era tenido en cuenta, ya que Russo priorizó como suplente a Leandro Brey e incluso a Javier García como tercera opción.

De hecho, recién ante Aldosivi, que el DT decidió que viajen todos a excepción de Cristian Lema (borrado), Romero reapareció por primera vez en la lista de convocados. No obstante, como en todo el año, ni siquiera formó parte de los suplentes. El último partido del ex arquero de la Selección Argentina data del 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, cuando atajó en el 0-0 en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina con Vélez.

Su historia en Boca, con vaivenes extremistas entre la gloria que no pudo ser en la Copa Libertadores 2023 y la debacle en 2024, tiene las horas contadas: su contrato termina a fin de año y, salvo una salida prematura a Argentinos, se irá del club en condición de libre sin volver a sumar minutos.