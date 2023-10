River retomó los entrenamientos pensando en Colón

Fue un retorno a las prácticas un tanto atípico porque Martín Demichelis no contó con varios protagonistas del plantel. De hecho, no solo no los tendrá a disposición estos días sino tampoco para lo que será el duelo con el Sabalero en Santa Fe del 19 de octubre por la novena fecha de la Liga Profesional. ¿Quiénes son? Los afectados a sus selecciones: Franco Armani (Argentina), Nicolás de la Cruz (Uruguay), Paulo Díaz (Chile) y Salomón Rondón (Venezuela). En el caso del arquero, hay chances de que pueda llegar para jugar (dependerá de cuándo vuelva la Selección de Perú).

Los mencionados estarán enfocados en aportarle su fútbol a sus países en las fechas 3 y 4 del certamen clasificatorio rumbo al Mundial 2026, y en tanto son los nombres que no aparecerán por el River Camp y recién volverán la siguiente semana. El otro que no estará a disposición, e incluso por mucho más tiempo, es Claudio Echeverri, que ya comenzó a trabajar junto a la Selección Sub-17 de cara al Mundial de la categoría que dará inicio en noviembre.