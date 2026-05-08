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San Juan hizo historia con la apertura de mercados de la Bolsa de Toronto

San Juan fue escenario de la ceremonia de apertura de mercados de la Toronto Stock Exchange (TSX), en el marco de la Expo San Juan Minera 2026.

En un hecho sin precedentes para la provincia y para la minería argentina, San Juan fue escenario de la ceremonia de apertura de mercados de la Toronto Stock Exchange (TSX), en el marco de la Expo Internacional San Juan Minera 2026.

La actividad contó con el acompañamiento de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen junto a Banco San Juan, y reunió al gobernador Marcelo Orrego, autoridades nacionales, empresarios, ejecutivos mineros y representantes de instituciones financieras internacionales.

La ceremonia de apertura de mercados de la Bolsa de Toronto —conocida internacionalmente como Market Open Ceremony—, consolidó el posicionamiento de San Juan en el escenario global de inversiones y fortaleciendo su vinculación con los principales mercados financieros vinculados al desarrollo minero.

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Organizada por TMX Group, la ceremonia simboliza el inicio de la jornada bursátil mediante el tradicional toque de campana y representa una instancia de visibilidad internacional para compañías y proyectos estratégicos vinculados a la industria minera y de recursos naturales.

La Toronto Stock Exchange es el principal mercado bursátil de Canadá y uno de los más importantes del mundo por capitalización de mercado, reconocido especialmente por su liderazgo en financiamiento de proyectos mineros a nivel global.

En este contexto, el director para Sudamérica de la TSX, Guillaume Légaré, visitó San Juan como parte de la agenda de trabajo que mantiene junto a ejecutivos de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, Banco San Juan y el Gobierno provincial, con el objetivo de seguir ampliando las alternativas de financiamiento para empresas mineras con inversiones en la provincia.

“Que San Juan haya sido escenario de la apertura de mercados de la Bolsa de Toronto representa un hecho histórico y una señal muy potente para el mundo de las inversiones. Este hito refleja el posicionamiento que la provincia viene consolidando a nivel internacional y reafirma el enorme potencial de desarrollo que tiene la minería sanjuanina”, destacó Silvina Bellantig, Líder de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen.

Asimismo, Bellantig agregó: “Desde nuestra Unidad Minera junto a Banco San Juan trabajamos para ser un aliado estratégico del sector, acompañando el crecimiento de toda la cadena de valor minera y generando vínculos que permitan acercar más oportunidades de financiamiento e inversión para el desarrollo regional”.

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