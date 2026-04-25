River busca la recuperación ante Aldosivi

River va en busca de la recuperación frente a Aldosivi

River Plate buscará la recuperación anímica, tras la derrota de local por 1 a 0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del volante mundialista Leandro Paredes.

Sin embargo, el conjunto que dirige el Chacho Coudet es escolta en la Zona B de Independiente Rivadavia -a solo cuatro puntos-, y es junto a la Lepra uno de los que tiene asegurado el pasaje a los octavos de final del Torneo Apertura.

Eduardo Coudet llega a este partido contra Aldosivi con varias bajas importantes.

Las bajas del Millonario

River no podrá contar este sábado con figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

Cómo llega Aldosivi frente a River

Aldosivi, equipo que dirige Israel Damonte, es uno de los candidatos al descenso en esta temporada de la Liga Profesional.

El Tiburón está penúltimo en la Zona B y sólo suma 7 unidades, superando apenas al colero Estudiantes de Río Cuarto en el Grupo. En los promedios para el descenso suma 0.870, mientras que los cordobeses tienen 0.333.

En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de ganarle de local a Racing, pero los dirigidos por Gustavo Costas, con un hombre menos, lo igualaron poniendo el marcador final 1 a 1.