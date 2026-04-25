River venció a Aldosivi y se acomodó como uno de los mejores en su zona

Sobre el final de la primera mitad, Giuliano Galoppo marcó el 1-0 tras un rebote del arquero de Aldosivi frente a un remate previo de Facundo Colidio.

Sin embargo, el elenco de Coudet se llenaría de preguntas porque Tomás Fernández selló el 1-1 en Núñez y la noche se volvió hostil para River que sintió el reclamo de su público.