El River de Eduardo Coudet vuelvió ante su gente y enfrenta a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Luego de la dura derrota sufrida el domingo pasado ante Boca en el superclásico, el Millonario volvió al triunfo para reponerse y no perderle pisada a Independiente Rivadavia, el líder de la Zona B.
San Juan 8 > River
River venció a Aldosivi y se acomodó como uno de los mejores en su zona
Luego de la dura derrota sufrida el domingo pasado ante Boca en el superclásico, el Millonario volvió al triunfo para reponerse y no perderle pisada a Independiente Rivadavia