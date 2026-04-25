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River venció a Aldosivi y se acomodó como uno de los mejores en su zona

Luego de la dura derrota sufrida el domingo pasado ante Boca en el superclásico, el Millonario volvió al triunfo para reponerse y no perderle pisada a Independiente Rivadavia

El River de Eduardo Coudet vuelvió ante su gente y enfrenta a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Luego de la dura derrota sufrida el domingo pasado ante Boca en el superclásico, el Millonario volvió al triunfo para reponerse y no perderle pisada a Independiente Rivadavia, el líder de la Zona B.

Sobre el final de la primera mitad, Giuliano Galoppo marcó el 1-0 tras un rebote del arquero de Aldosivi frente a un remate previo de Facundo Colidio.

Sin embargo, el elenco de Coudet se llenaría de preguntas porque Tomás Fernández selló el 1-1 en Núñez y la noche se volvió hostil para River que sintió el reclamo de su público.

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Pero la historia no estaba terminada porque Facundo Colidio aprovechó un buscapié de Aníbal Moreno para empujar la pelota al fondo de la red y devolverle la ventaja a su equipo.

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