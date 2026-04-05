Con autoridad, River aplastó a Belgrano y se coló en la cima de la tabla
El equipo de Coudet venció 3-0 a Belgrano en el Monumental, sumó su cuarta victoria al hilo y se consolidó como escolta en la Zona B del Torneo Apertura.
River Plate ratificó su levantada y goleó 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet mostró solidez y eficacia para sumar su cuarta victoria consecutiva y posicionarse como escolta en la Zona B.
Con este triunfo, el Millonario alcanzó los 23 puntos y también se ubica en el segundo lugar de la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia.
El conjunto local manejó el ritmo del juego desde el inicio, apoyado en la posesión y la presión alta. Sebastián Driussi fue uno de los más activos en ataque y generó varias situaciones claras, incluso con un remate que dio en el palo.
Cuando Belgrano insinuaba una reacción, River golpeó primero: a los 35 minutos del primer tiempo, Tomás Galván aprovechó un rebote del arquero Thiago Cardozo tras una jugada previa del propio Driussi y puso el 1-0.
Un segundo tiempo sin sobresaltos
En el complemento, River sostuvo el control del partido y amplió la diferencia con claridad. A los 12 minutos, Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza y marcó el 2-0, cortando una larga sequía personal.
El dominio se mantuvo hasta el cierre, donde volvió a aparecer Galván. A los 37, el juvenil definió tras un preciso pase filtrado de Aníbal Moreno y selló el 3-0 definitivo. Además, el encuentro dejó el debut en Primera de Lautaro Pereyra, otro de los puntos destacados de la jornada.
Lo que viene para River y Belgrano
River atraviesa un presente en alza: desde la salida de Marcelo Gallardo sumó 13 de los últimos 15 puntos y se mete de lleno en la pelea del torneo. Ahora, el equipo de Núñez tendrá un calendario exigente. El miércoles debutará en la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia y luego visitará a Racing. En el horizonte cercano también aparece el Superclásico frente a Boca.
Belgrano, en tanto, quedó quinto con 19 unidades y buscará recuperarse cuando reciba a Aldosivi.