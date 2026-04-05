Con autoridad, River aplastó a Belgrano y se coló en la cima de la tabla

El conjunto local manejó el ritmo del juego desde el inicio, apoyado en la posesión y la presión alta. Sebastián Driussi fue uno de los más activos en ataque y generó varias situaciones claras, incluso con un remate que dio en el palo.

Cuando Belgrano insinuaba una reacción, River golpeó primero: a los 35 minutos del primer tiempo, Tomás Galván aprovechó un rebote del arquero Thiago Cardozo tras una jugada previa del propio Driussi y puso el 1-0.

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Un segundo tiempo sin sobresaltos

En el complemento, River sostuvo el control del partido y amplió la diferencia con claridad. A los 12 minutos, Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza y marcó el 2-0, cortando una larga sequía personal.

El dominio se mantuvo hasta el cierre, donde volvió a aparecer Galván. A los 37, el juvenil definió tras un preciso pase filtrado de Aníbal Moreno y selló el 3-0 definitivo. Además, el encuentro dejó el debut en Primera de Lautaro Pereyra, otro de los puntos destacados de la jornada.

Lo que viene para River y Belgrano

River atraviesa un presente en alza: desde la salida de Marcelo Gallardo sumó 13 de los últimos 15 puntos y se mete de lleno en la pelea del torneo. Ahora, el equipo de Núñez tendrá un calendario exigente. El miércoles debutará en la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia y luego visitará a Racing. En el horizonte cercano también aparece el Superclásico frente a Boca.

Belgrano, en tanto, quedó quinto con 19 unidades y buscará recuperarse cuando reciba a Aldosivi.