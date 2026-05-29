Otamendi ya es de River: el campeón del mundo cumplió su sueño y firmó en Núñez

Aunque se esperaba que la negociación avanzara recién después del Mundial 2026, las conversaciones se aceleraron durante los últimos días y River logró cerrar el acuerdo antes del viaje del futbolista con la Selección Argentina rumbo a Estados Unidos.

La oficialización llegó en una jornada especial para el club de Núñez, que además conoció a sus posibles rivales en la Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos deportivos del segundo semestre.

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Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



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A sus 38 años, Otamendi desembarca en el fútbol argentino después de una extensa carrera en Europa y Sudamérica. En la última temporada disputó 49 partidos con Benfica entre liga local, copas nacionales y Champions League, manteniéndose como una pieza importante tanto en Portugal como en el ciclo de Lionel Scaloni.

Desde River consideran que su experiencia, liderazgo y personalidad serán claves para un plantel que buscará pelear el torneo local y avanzar en el plano internacional.

En los últimos días, Coudet ya había dejado en claro su deseo de contar con el defensor. “Es un jugador importantísimo y vigente, un líder natural”, había señalado el entrenador, que finalmente podrá sumarlo tras la participación del zaguero en la Copa del Mundo.

Antes de cerrar su etapa en Portugal, Otamendi también dejó un emotivo mensaje de despedida para los hinchas de Benfica, agradeciendo los seis años vividos en el club y asegurando que se marcha “con el corazón lleno de orgullo”.

El defensor surgido de Vélez Sarsfield construyó una carrera de elite que incluyó pasos por FC Porto, Valencia CF y Manchester City, además de conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Ahora, tras años de rumores y guiños, el defensor regresará al país para ponerse la camiseta de River y afrontar uno de los últimos grandes desafíos de su carrera.