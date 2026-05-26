Juanfer, Paulo Díaz y más: los nombres apuntados en el nuevo River

image

Desde el entorno del mediocampista aseguran que no cayó bien la decisión de Coudet y consideran que el entrenador le faltó el respeto. Por eso, su continuidad quedó seriamente comprometida y hasta podría no disputar el próximo compromiso por Copa Sudamericana.

Otro de los futbolistas que perdió terreno es Paulo Díaz. El defensor chileno ya no aparece como una pieza indiscutida y hoy también figura entre los candidatos a salir.

image

En una situación similar está Kevin Castaño. El colombiano de 25 años, que disputará el Mundial 2026 con su selección, prácticamente dejó de ser considerado por el entrenador y en varios partidos ni siquiera integró la lista de convocados.

Además, River también analiza qué hacer con Maximiliano Salas, una de las apuestas fuertes del último mercado. Más allá de haber tenido participación, puertas adentro consideran que todavía no logró justificar la importante inversión realizada por el club.

Sin embargo, varias de esas posibles salidas no serían sencillas. Tanto por Salas como por Castaño, River desembolsó cifras millonarias y la dirigencia pretende recuperar parte de ese dinero.

Otro de los futbolistas observados es Lautaro Rivero, apuntado tras su error en la final y que podría perder aún más terreno si finalmente se concreta la llegada de Nicolás Otamendi. También quedó bajo evaluación Ian Subiabre, quien había arrancado como titular en el ciclo de Coudet pero terminó afuera del banco en el partido decisivo frente a Belgrano.

image

En paralelo, hay jugadores que todavía deberán rendir examen en la pretemporada. Fabricio Bustos tuvo un semestre irregular, mientras que Giuliano Galoppo nunca logró recomponer la relación con los hinchas después de los penales fallados ante Independiente Rivadavia y San Lorenzo.

Las dudas también alcanzan a Kendry Páez y Maximiliano Meza. El joven ecuatoriano casi no sumó minutos y Chelsea analiza repescarlo antes de tiempo, mientras que Meza todavía intenta recuperar continuidad luego de una extensa lesión.

Con este escenario, River afrontará semanas decisivas mientras Eduardo Coudet busca reconstruir el plantel y evitar que el golpe deportivo deje consecuencias más profundas en el equipo.