Scaloni reservó a cuatro jugadores para cambios de última hora

La situación de los futbolistas de reserva presenta dos realidades distintas. Por un lado, Beltrán, arquero de River, y Capaldo, actual volante del Hamburgo alemán, ya están junto a la delegación oficial en Kansas como parte de un grupo de sparrings y alternativas de apoyo para los encuentros amistosos frente a Honduras e Islandia.

Asimismo, Capaldo se perfila como titular para el primer ensayo preparatorio debido a los problemas musculares que arrastran los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Por otra parte, los casos de Buendía y Perrone requirieron un tratado distinto. Ambos profesionales recibieron el pedido de Scaloni de posponer sus vacaciones previas a la Copa del Mundo y seguir entrenando para no perder ritmo de competencia.

El delantero del Aston Villa, quien viene de obtener la UEFA Europa League, se posiciona como la variante prioritaria si Nicolás Paz no logra superar de forma correcta del golpe en su rodilla. En tanto, el volante central del Como de Italia es la alternativa directa ante la sobrecarga muscular que padece el campeón del mundo Leandro Paredes o frente a cualquier otra contingencia que altere la fisonomía del mediocampo central antes del debut en el Mundial 2026.