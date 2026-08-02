River perdió, acumuló su quinta derrota y se fue silbado

Una nueva derrota mantiene al equipo que dirige Eduardo Coudet en el último puesto de la zona B, sin unidades, e incluso habiendo salido de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el elenco rosarino llegó al séptimo puesto, con cuatro puntos.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Tigre el sábado 8 de agosto, desde las 17:00, mientras que el equipo de Jorge Almirón será local de Aldosivi el viernes 7, a partir de las 19:30.

El primer acercamiento de la visita estuvo en pie del volante Jaminton Campaz, que definió de volea un córner en el que el astro Ángel Di María había sacado la pelota del área, aunque su tiro se fue alto.

A los 20 minutos, luego de un desborde por izquierda del delantero Rafael Santos Borré, el atacante Facundo Colidio sacó la pelota del área para el remate lejano del volante Fausto Vera, que se fue por encima del travesaño.

Un minuto después, Di María se quedó con una pelota suelta al borde del área y remató bajo al segundo palo, con un disparo apenas desviado.

Cuando iban 23 minutos, un buen pase por elevación del volante Fausto Vera superó a la defensa rival y permitió que el enganche Lautaro Pereyra intente definir por encima del achique del arquero Jeremías Ledesma, aunque le faltó precisión.

A los 27 minutos llegó el primer gol de la noche, con una trepada por izquierda de Campaz y gran centro atrás en búsqueda del volante Alejo Cantizano, que no llegó a rematar porque el defensor Nicolás Otamendi empujó la pelota contra su propio arco.

Tres minutos después, Di María bajó un centro con excelencia para habilitar a Cantizano, cuyo remate de primera salió desviado.

River volvió a llegar en 34 minutos de la primera parte, luego de un ingreso al área del defensor Lucas Martínez Quarta, que metió un centro atrás para Pereyra, aunque su remate al segundo palo fue carente de potencia.

El “Millonario” tuvo la primera del complemento, cuando a Ledesma se le escapó entre las manos una pelota increíble, que le quedó servida dentro del área al volante Tomás Galván, pero el defensor Ignacio Ovando se anticipó a la jugada y cerró contra el arco libre, para evitar el gol.

A los 16 minutos del segundo tiempo, Di María recibió un pase largo por derecha, enganchó dos veces hacia adentro y, cuando parecía que buscaba su clásico remate al segundo palo, cambió el juego para dejar libre a Campaz, aunque el arquero Santiago Beltrán achicó a tiempo y contuvo con el antebrazo derecho.

En 24 minutos, un centro atrás desde la derecha fue rematado de primera por el delantero Lucas Beltrán, pero Ledesma pudo desviar su disparo con las piernas y terminó yéndose al córner.

A los 31 minutos, Galván se asoció con el lateral Gonzalo Montiel, que dejó la pelota atrás para que defina el volante Juan Cruz Meza, aunque el disparo del juvenil se fue por encima del travesaño.

Cuando iban 37 minutos, un tiro de esquina al punto del penal habilitó el frentazo del defensor Lautaro Rivero, que salió muy centralizado y Ledesma pudo despejarlo sin inconvenientes.

Rosario Central se quedó con un hombre menos solo un minuto después, luego de una patada muy dura del lateral Emanuel Coronel sobre Galván, en un sector externo al campo de juego, que le valió la segunda amarilla.