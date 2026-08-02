Barracas ganó y se mantiene puntero del Torneo

En la próxima fecha, el equipo que hace de local en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia visitará a Gimnasia La Plata, el domingo 9 de agosto a las 17:45, mientras que el “Malevo” será local de Estudiantes el sábado 8, desde las 14:45.

Gimnasia La Plata le ganó a Aldosivi, en Mar del Plata

Gimnasia La Plata le ganó a Aldosivi por 2 a 1 en la tercera fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026.

En el estadio mundialista José María Minella de Mar del Plata, la visita se impuso con goles de los delanteros Agustín Auzmendi y Agustín Colazo, en 39' del primer tiempo y 20' del segundo, mientras que el volante Nicolás Gaitán descontó en 32' del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Ariel Pereyra trepó al 3er puesto de la zona B, al alcanzar los 6 puntos, mientras que el “Tiburón” solo tiene una unidad y continúa complicando su permanencia: está en zona de descenso en los promedios, al ser anteúltimo, e iguala en el último lugar de la tabla anual con Estudiantes de Río Cuarto, ambos con 4 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto platense jugará como local ante Barracas Central, el domingo 9 de agosto a las 17:45, mientras que los dirigidos por Israel Damonte deberán visitar a Rosario Central el viernes 7, desde las 19:30.