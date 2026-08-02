Domingo de fútbol: una jornada con grandes encuentros

Más tarde, desde las 19:15, todas las miradas estarán puestas en el estadio Monumental, donde River Plate enfrentará a Rosario Central. El equipo de Núñez intentará cortar una racha adversa y volver al triunfo ante un Canalla que llega con la intención de dar el golpe como visitante en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

El cierre de la jornada será a las 21:30, cuando Lanús reciba a Instituto de Córdoba en La Fortaleza, en otro compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen.

Agenda del domingo en el Torneo Clausura

14:30: Aldosivi vs. Gimnasia LP – ESPN Premium.

Aldosivi vs. Gimnasia LP – ESPN Premium. 14:30: Deportivo Riestra vs. Barracas Central – TNT Sports.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central – TNT Sports. 17:00: Newell's Old Boys vs. Boca Juniors – TNT Sports.

Newell's Old Boys vs. Boca Juniors – TNT Sports. 19:15: River Plate vs. Rosario Central – ESPN Premium.

River Plate vs. Rosario Central – ESPN Premium. 21:30: Lanús vs. Instituto – TNT Sports.

Además de la actividad en la Primera División, la jornada también ofrecerá una nutrida programación en la Primera Nacional, con varios encuentros desde las 15:00, y fútbol internacional con la disputa de la Supercopa de los Países Bajos, amistosos europeos y partidos correspondientes a la Copa de Brasil y la Liga de Uruguay.

Con una agenda repleta de encuentros de alto nivel, el domingo se presenta ideal para los amantes del fútbol, con acción durante toda la jornada tanto en el ámbito local como internacional.