Tobías Martínez ganó en el Villicum y le devolvió un poco de alegría a San Juan

La competencia siguió entregando emociones con las paradas en boxes y los inconvenientes mecánicos. Marcos Castro, que había liderado gran parte de la prueba, perdió rendimiento al quedarse su motor funcionando en cinco cilindros. Más adelante, en la vuelta 30, un principio de incendio durante la recarga de combustible del Ford de Mauricio Lambiris obligó al ingreso del Pace Car.

Tras el relanzamiento, Matías Canapino tomó el liderazgo, seguido por Todino y Ferrante, aunque la estrategia de boxes volvió a modificar el orden. Fritzler quedó al frente del clasificador, escoltado por Juan Tomás Catalán Magni, Diego Azar, Tobías Martínez y Norberto Fontana.

Cuando parecía encaminarse al triunfo, Fritzler sufrió la rotura del diferencial de su Mercedes-Benz a 17 vueltas del final y debió abandonar, dejando escapar una gran oportunidad. Poco después, un nuevo ingreso del Pace Car por el abandono de José Manuel Urcera volvió a agrupar al pelotón.

En el relanzamiento definitivo, Tobías Martínez heredó la punta, seguido de cerca por Juan Pablo Gianini y Norberto Fontana. El piloto del Chevrolet perdió posiciones rápidamente, mientras que Gianini intentó hasta el último metro arrebatarle la victoria al sanjuanino.

La definición tuvo un capítulo más de dramatismo cuando, en la última vuelta, Matías Canapino se quedó sin combustible y cayó en el clasificador cuando marchaba tercero.

Finalmente, Tobías Martínez cruzó primero la bandera a cuadros para desatar el festejo en San Juan, logrando un triunfo inolvidable en el Desafío de las Estrellas. Juan Pablo Gianini finalizó como escolta y Germán Todino completó el podio. Lucas Valle ocupó el cuarto lugar e Ignacio Faín cerró el lote de los cinco mejores.

Principales posiciones