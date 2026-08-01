River recibe a Rosario Central por el Torneo Clausura

Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al "Canalla" podría ser un nuevo punto de partida para el "Millonario" o la estocada final para el entrenador.
Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Torneo Clausura
- Zona B - fecha 3
- River - Rosario Central
- Estadio: Monumental
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Fernando Echenique
- Hora: 19:15. TV: ESPN Premium
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.