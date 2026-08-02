Felipe Bernasconi conquistó su primera victoria en el TC Pista

Una carrera marcada por los incidentes

La final tuvo varias alternativas que modificaron su desarrollo. En los primeros giros, los dos principales protagonistas del campeonato quedaron comprometidos. El líder del certamen, Bautista Damiani, sufrió un despiste con su Chevrolet y, tras intentar continuar algunas vueltas con el auto dañado, debió abandonar. Poco después, Santiago Biagi, escolta en el campeonato, terminó atrapado en la cama de leca con su Dodge y quedó fuera de competencia.

Otro momento clave llegó en la vuelta 18, cuando un incidente entre el Toyota de Luciano Cotignola y el Ford de Benjamín Antón dejó a este último cruzado sobre la pista. La situación obligó a Faustino Cifré a realizar una maniobra evasiva que terminó en un trompo, aunque logró reincorporarse y finalizar la competencia.

Ese incidente motivó la salida del Pace Car, reagrupando al pelotón y dejando abierta la lucha por la victoria en las vueltas finales.

El top 10 en San Juan

Detrás de Bernasconi, Gandulia y Gallo, la clasificación quedó conformada de la siguiente manera:

Felipe Bernasconi (Toyota)

Gabriel Gandulia (Ford)

Juan Sebastián Gallo (Ford)

Ian Reutemann (Dodge)

Eugenio Provens (Dodge)

Nicanor Santilli Pazos (Ford)

Manuel Borgert (Ford)

Faustino Cifré (Ford)

Juan Sandín (Toyota)

Juan Ignacio Maceira (Ford)

Más atrás finalizó Benjamín Ochoa, quien perdió posiciones en la última vuelta tras protagonizar un trompo.

Con un final apasionante y miles de fanáticos en las tribunas del Circuito San Juan Villicum, el TC Pista volvió a ofrecer un gran espectáculo en territorio sanjuanino, dejando como gran ganador a Felipe Bernasconi, quien celebró por primera vez desde lo más alto del podio.