River: Marcelo Gallardo recibió una pésima noticia

¿Se puede caer el arreglo? Este panorama delicado complica las ilusiones de Marcelo Gallardo y todo River, ya que no puede utilizar al atacante para intentar arrimarse a la cima del torneo local.

Las dudas económicas del país hace que la fecha de arribo al país de Borja sea una incógnita y hasta se puede llegar a desvanecer la negociación si Junior no recibe el dinero prometido o si River no clasifica a cuartos de final de la Copa Libertadores. No se avanzó nada en los últimos días y el jugador volvió a la pretemporada con el conjunto de Barranquilla.

Cuánto tiene que pagar River por el colombiano Miguel Borja

River ofreció tres millones y medio de dólares a Junior para quedarse con Borja y, además, se comprometió a hacerse cargo de la deuda que mantiene el equipo de Barranquilla con Palmeiras, de dos millones de dólares (en dos cuotas). A su vez, la dirigencia de Jorge Brito ofreció un millón más adicional para el Verdao.

Es decir, en total, el Millonario puso sobre la mesa seis millones y medio de dólares por Borja: