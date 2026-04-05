River Plate afronta este domingo desde las 18 un compromiso clave en el estadio Monumental, donde recibirá a Belgrano de Córdoba por una nueva fecha del Torneo Apertura. Con arbitraje de Yael Falcón Pérez y VAR a cargo de José Carreras, el encuentro será televisado por TNT Sports y aparece como un punto de inflexión para ambos.
River de local se mide ante Belgrano con la mira en la cima del torneo
River enfrenta a Belgrano este domingo a las 18 en el Monumental, con la obligación de ganar para acercarse a la punta ante un rival que llega firme.