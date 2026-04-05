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River de local se mide ante Belgrano con la mira en la cima del torneo

River enfrenta a Belgrano este domingo a las 18 en el Monumental, con la obligación de ganar para acercarse a la punta ante un rival que llega firme.

River Plate afronta este domingo desde las 18 un compromiso clave en el estadio Monumental, donde recibirá a Belgrano de Córdoba por una nueva fecha del Torneo Apertura. Con arbitraje de Yael Falcón Pérez y VAR a cargo de José Carreras, el encuentro será televisado por TNT Sports y aparece como un punto de inflexión para ambos.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega con la necesidad de sostener su posición en la pelea alta. Actualmente se ubica segundo en la Zona B y busca descontar la diferencia de seis puntos con el líder Independiente Rivadavia. Sin embargo, su última presentación dejó algunas dudas: le costó más de lo esperado vencer a Estudiantes de Río Cuarto y recién pudo destrabar el partido en el complemento.

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Para este cruce, el entrenador deberá rearmar la defensa ante dos bajas sensibles. Marcos Acuña no estará por acumulación de amarillas y Gonzalo Montiel quedó afuera por lesión. En sus lugares, aparecen Matías Viña y Fabricio Bustos como alternativas principales.

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En el armado ofensivo también persisten incógnitas. Coudet evalúa si mantener a Ian Subiabre y Joaquín Freitas en ataque o apostar por variantes como Kendry Páez y Maximiliano Salas para acompañar a Sebastián Driussi. La decisión final marcará el perfil del equipo en un partido que exige contundencia.

Del otro lado, Belgrano llega con confianza. El conjunto de Ricardo Zielinski viene de golear 3-0 a Atlético de Rafaela por Copa Argentina y se mantiene cuarto en su zona con 19 puntos. Aunque en su última presentación por el torneo cayó ante Racing, su rendimiento general lo posiciona como un rival incómodo.

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Para visitar Núñez, el “Pirata” introduciría una sola modificación: el ingreso de Lucas Passerini en lugar de Lautaro Gutiérrez como referencia de área, buscando mayor peso ofensivo.

El contexto eleva la exigencia para ambos. River necesita ganar para no perderle pisada a la cima, mientras que Belgrano intentará consolidarse entre los protagonistas. En un Monumental que promete un marco imponente, el cruce se perfila como uno de los más atractivos de la jornada.

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