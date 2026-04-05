River de local se mide ante Belgrano con la mira en la cima del torneo

En el armado ofensivo también persisten incógnitas. Coudet evalúa si mantener a Ian Subiabre y Joaquín Freitas en ataque o apostar por variantes como Kendry Páez y Maximiliano Salas para acompañar a Sebastián Driussi. La decisión final marcará el perfil del equipo en un partido que exige contundencia.

Del otro lado, Belgrano llega con confianza. El conjunto de Ricardo Zielinski viene de golear 3-0 a Atlético de Rafaela por Copa Argentina y se mantiene cuarto en su zona con 19 puntos. Aunque en su última presentación por el torneo cayó ante Racing, su rendimiento general lo posiciona como un rival incómodo.

image

Para visitar Núñez, el “Pirata” introduciría una sola modificación: el ingreso de Lucas Passerini en lugar de Lautaro Gutiérrez como referencia de área, buscando mayor peso ofensivo.

El contexto eleva la exigencia para ambos. River necesita ganar para no perderle pisada a la cima, mientras que Belgrano intentará consolidarse entre los protagonistas. En un Monumental que promete un marco imponente, el cruce se perfila como uno de los más atractivos de la jornada.