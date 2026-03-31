Sergio Kun Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un partido de fútbol entre los equipos senior de Independiente y River por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.
La grave lesión del Kun Agüero durante un partido para el senior de Independiente
El propio Agüero dio a conocer más tarde la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico confirmó la gravedad del cuadro: “Seguramente hay que operar, no queda otra”.