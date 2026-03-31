La grave lesión del Kun Agüero durante un partido para el senior de Independiente

El ex jugador del Rojo tuvo que retirarse con ayuda de sus colegas tras sufrir la lesión y la cuenta oficial del equipo de veteranos del club de Avellaneda reveló: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior”.

El propio Agüero dio a conocer más tarde la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico confirmó la gravedad del cuadro: “Seguramente hay que operar, no queda otra”. Además, agradeció el apoyo de sus compañeros y de los jugadores rivales que se solidarizaron tras el incidente.