Con la Catedral colmada, la Pascua dejó un fuerte mensaje de esperanza

Otro de los ejes centrales fue el llamado a la paz en un contexto internacional atravesado por conflictos. Durante la jornada se remarcó la importancia de la oración colectiva como una herramienta clave para acompañar los momentos de incertidumbre global, apelando al compromiso de cada comunidad en sostener ese pedido.

Mientras tanto, las celebraciones continúan a lo largo del día en distintos puntos de la provincia. En la Catedral aún resta la misa de las 20, mientras que en parroquias de Capital como Nuestra Señora de Guadalupe, la Medalla Milagrosa, La Merced y San Francisco de Asís, así como en departamentos como Rawson, Santa Lucía y Albardón, se desarrollan misas en horarios de tarde y noche.

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La jornada de Pascua se consolida así como uno de los momentos más significativos para la Iglesia, no solo por su valor religioso, sino también por su dimensión social, en un día donde la fe, la esperanza y el encuentro vuelven a ocupar un lugar central en la vida de los sanjuaninos.