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Con la Catedral colmada, la Pascua dejó un fuerte mensaje de esperanza

La misa central de Pascua en la Catedral ya se celebró y dejó un mensaje de fe, comunidad y un fuerte llamado a rezar por la paz.

San Juan vive este domingo de Pascua con una fuerte participación de fieles en toda la provincia, en una jornada que tuvo su punto central en la misa de las 11 en la Iglesia Catedral, una de las celebraciones más convocantes del calendario litúrgico. Con el templo colmado, la conmemoración de la Resurrección de Jesucristo volvió a reunir a familias y comunidades en un clima de fe y recogimiento.

Tras la celebración, el mensaje pastoral puso el foco en el sentido profundo de la Pascua, atravesado por la esperanza y la renovación espiritual. En esa línea, se destacó que la Resurrección representa una certeza central para los creyentes: la vida que se impone sobre la muerte y la luz que prevalece incluso en los momentos más difíciles.

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En el marco de esta fecha, también se hizo hincapié en la necesidad de sostener la fe en comunidad, reforzando el valor del encuentro entre los fieles. La celebración no solo convocó a participar de la misa, sino que dejó una invitación abierta a compartir este tiempo con otros, fortaleciendo los vínculos y el acompañamiento mutuo en cada parroquia.

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Otro de los ejes centrales fue el llamado a la paz en un contexto internacional atravesado por conflictos. Durante la jornada se remarcó la importancia de la oración colectiva como una herramienta clave para acompañar los momentos de incertidumbre global, apelando al compromiso de cada comunidad en sostener ese pedido.

Mientras tanto, las celebraciones continúan a lo largo del día en distintos puntos de la provincia. En la Catedral aún resta la misa de las 20, mientras que en parroquias de Capital como Nuestra Señora de Guadalupe, la Medalla Milagrosa, La Merced y San Francisco de Asís, así como en departamentos como Rawson, Santa Lucía y Albardón, se desarrollan misas en horarios de tarde y noche.

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La jornada de Pascua se consolida así como uno de los momentos más significativos para la Iglesia, no solo por su valor religioso, sino también por su dimensión social, en un día donde la fe, la esperanza y el encuentro vuelven a ocupar un lugar central en la vida de los sanjuaninos.

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