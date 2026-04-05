San Juan vive este domingo de Pascua con una fuerte participación de fieles en toda la provincia, en una jornada que tuvo su punto central en la misa de las 11 en la Iglesia Catedral, una de las celebraciones más convocantes del calendario litúrgico. Con el templo colmado, la conmemoración de la Resurrección de Jesucristo volvió a reunir a familias y comunidades en un clima de fe y recogimiento.
Con la Catedral colmada, la Pascua dejó un fuerte mensaje de esperanza
La misa central de Pascua en la Catedral ya se celebró y dejó un mensaje de fe, comunidad y un fuerte llamado a rezar por la paz.