Entre amenazas y rescates, Trump anticipó un posible acuerdo con Irán

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El operativo de rescate fue presentado como una de las maniobras más complejas recientes. Según explicó el propio presidente, se desplegaron decenas de aeronaves equipadas con armamento de alta precisión para lograr recuperar al tripulante, que había quedado aislado detrás de líneas enemigas y bajo persecución.

El mandatario también reveló que no se trató de un hecho aislado. En las últimas horas, otro piloto estadounidense había sido rescatado en una operación separada, lo que —según remarcó— marca un hecho inédito en la historia militar del país: dos rescates exitosos en territorio hostil en un mismo conflicto.

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Mientras tanto, la tensión con Irán sigue escalando. Trump reiteró su ultimátum para que se reabra el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial, y advirtió que, de no haber avances, Estados Unidos avanzará con ataques sobre infraestructura estratégica. En ese sentido, anticipó posibles bombardeos sobre plantas de energía y puentes iraníes.

“Será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno”, advirtió, dejando en claro que el escenario sigue siendo crítico pese a las negociaciones en curso.

En este contexto, el foco inmediato está puesto en las próximas horas. Entre la posibilidad de un acuerdo y la amenaza de una escalada mayor, la situación se mantiene en un punto de máxima tensión, con los pilotos rescatados como símbolo del costo humano que ya empieza a dejar el conflicto.