Entre amenazas y rescates, Trump anticipó un posible acuerdo con Irán
“Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”, lanzó. Además confirmó el rescate de pilotos, uno de ellos gravemente herido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Irán en las próximas horas, en medio de una escalada militar que tuvo como uno de sus focos más sensibles el derribo de aeronaves estadounidenses y el rescate de sus pilotos en territorio enemigo.
“Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora”, afirmó el mandatario, al referirse a las conversaciones en curso con Teherán. Sin embargo, el tono cambió rápidamente al advertir que, si no hay acuerdo, evalúa una respuesta de gran escala. “Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”, lanzó.
En paralelo a las negociaciones, uno de los datos más relevantes del conflicto pasa por la situación de los pilotos estadounidenses. Trump confirmó que uno de los aviadores rescatados tras el derribo de su aeronave en Irán se encuentra “gravemente herido”, aunque destacó su accionar. “Fue realmente valiente”, expresó, al detallar que el militar fue recuperado “desde lo profundo de las montañas” iraníes.
El operativo de rescate fue presentado como una de las maniobras más complejas recientes. Según explicó el propio presidente, se desplegaron decenas de aeronaves equipadas con armamento de alta precisión para lograr recuperar al tripulante, que había quedado aislado detrás de líneas enemigas y bajo persecución.
El mandatario también reveló que no se trató de un hecho aislado. En las últimas horas, otro piloto estadounidense había sido rescatado en una operación separada, lo que —según remarcó— marca un hecho inédito en la historia militar del país: dos rescates exitosos en territorio hostil en un mismo conflicto.
Mientras tanto, la tensión con Irán sigue escalando. Trump reiteró su ultimátum para que se reabra el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial, y advirtió que, de no haber avances, Estados Unidos avanzará con ataques sobre infraestructura estratégica. En ese sentido, anticipó posibles bombardeos sobre plantas de energía y puentes iraníes.
“Será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno”, advirtió, dejando en claro que el escenario sigue siendo crítico pese a las negociaciones en curso.
En este contexto, el foco inmediato está puesto en las próximas horas. Entre la posibilidad de un acuerdo y la amenaza de una escalada mayor, la situación se mantiene en un punto de máxima tensión, con los pilotos rescatados como símbolo del costo humano que ya empieza a dejar el conflicto.