River juega en Colombia por la ida de los octavos de final

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Millonario" se metió en esta instancia tras finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos y por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.
Independiente Santa Fe, por su parte, disputó la Copa Libertadores en el primer semestre, aunque cayó a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en los playoffs de la actual competencia, pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.
Copa Sudamericana - Octavos de final - ida
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
VAR: Carlos Orbe (Ecu)
Hora: 21:30.
TV: ESPN y Disney+ Premium