River juega en Colombia por la ida de los octavos de final

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

River llega a este encuentro luego de un muy valioso triunfo por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura, que le permitió cortar con la seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos AFA, que fue la peor de su historia, y que incluso había puesto en la cuerda floja a su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.