Noche redonda en el Monumental: debutó Almada y River cortó la racha con un 2-0

El trámite del encuentro tuvo como gran atractivo el debut de Thiago Almada como titular en la estructura del equipo. La presencia del flamante refuerzo le dio un salto de calidad a la generación de juego de un River que necesitaba de manera urgente sumar de a tres para dejar atrás el arranque adverso en el certamen.

Las emociones de la jornada llegaron a través de sus hombres de jerarquía. Gonzalo Montiel abrió el marcador para desatar la alegría en las tribunas, mientras que Ángel Correa sentenció la historia para decretar el 2-0 definitivo sobre el campo de juego.