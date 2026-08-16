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Noche redonda en el Monumental: debutó Almada y River cortó la racha con un 2-0

El Millonario festejó en casa al derrotar 2-0 al Bicho en el Monumental con tantos de Gonzalo Montiel y Ángel Correa. Con el estreno de Thiago Almada desde el arranque, el equipo de Núñez cortó la sequía en el torneo y le quitó el invicto al conjunto de La Paternal.

River Plate encontró la sonrisa que tanto buscaba ante su gente. En una noche clave para sus aspiraciones, el conjunto Millonario superó por 2-0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental y se adjudicó su primer triunfo en el Torneo Clausura.

El trámite del encuentro tuvo como gran atractivo el debut de Thiago Almada como titular en la estructura del equipo. La presencia del flamante refuerzo le dio un salto de calidad a la generación de juego de un River que necesitaba de manera urgente sumar de a tres para dejar atrás el arranque adverso en el certamen.

Las emociones de la jornada llegaron a través de sus hombres de jerarquía. Gonzalo Montiel abrió el marcador para desatar la alegría en las tribunas, mientras que Ángel Correa sentenció la historia para decretar el 2-0 definitivo sobre el campo de juego.

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Con este resultado, River sumó sus primeros tres puntos en el torneo y le propinó el primer tropiezo a Argentinos Juniors, que llegaba a Núñez con puntaje perfecto tras haber ganado sus cuatro presentaciones anteriores.

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