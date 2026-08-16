River Plate encontró la sonrisa que tanto buscaba ante su gente. En una noche clave para sus aspiraciones, el conjunto Millonario superó por 2-0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental y se adjudicó su primer triunfo en el Torneo Clausura.
Noche redonda en el Monumental: debutó Almada y River cortó la racha con un 2-0
El Millonario festejó en casa al derrotar 2-0 al Bicho en el Monumental con tantos de Gonzalo Montiel y Ángel Correa. Con el estreno de Thiago Almada desde el arranque, el equipo de Núñez cortó la sequía en el torneo y le quitó el invicto al conjunto de La Paternal.