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El fútbol local, con agenda cargada para el sábado

La fecha 10 del Torneo Clausura se jugará a partir del viernes con el cruce de Trinidad – Alianza. El sábado habrá cinco juegos y el domingo sólo dos.

La Liga Sanjuanina de Fútbol le puso días y horarios a los partidos de la 10ª jornada del Torneo Clausura de Primera A. Alianza, único puntero del certamen, visitará a Trinidad en la noche del viernes en el adelanto de la fecha. El sábado se jugarán la mayoría de los partidos del fin de semana y para el domingo sólo quedarán dos cruces.

Torneo Clausura – Primera A

Fecha 10

Viernes:

21.30; Trinidad – Alianza

Sábado:

16.00; López Peláez – San Lorenzo

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16.00; Colón Jr. – 9 de Julio

16.00; Marquesado - Unión

16.00; Minero – Rivadavia (en Juv. Unida)

16.00; Sarmiento – Desamparados

16.00; Villa Ibáñez – Carpintería

Domingo:

16.00; Def. de Argentinos – Peñarol (en Peñarol)

16.00; Atenas – Juv. Zondina

Posiciones:

  1. Alianza 24
  2. Desamparados 20
  3. Minero 19
  4. Rivadavia 18
  5. Marquesado 17
  6. Colón Jr. 15
  7. Villa Ibáñez 15
  8. Trinidad 15
  9. Carpintería 12
  10. Unión 12
  11. 9 de Julio 11
  12. López Peláez 11
  13. San Lorenzo 11
  14. Atenas 11
  15. Peñarol 7
  16. Def. de Argentinos 4
  17. Sarmiento 4
  18. Juv. Zondina 1

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