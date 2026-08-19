La Liga Sanjuanina de Fútbol le puso días y horarios a los partidos de la 10ª jornada del Torneo Clausura de Primera A. Alianza, único puntero del certamen, visitará a Trinidad en la noche del viernes en el adelanto de la fecha. El sábado se jugarán la mayoría de los partidos del fin de semana y para el domingo sólo quedarán dos cruces.
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El fútbol local, con agenda cargada para el sábado
La fecha 10 del Torneo Clausura se jugará a partir del viernes con el cruce de Trinidad – Alianza. El sábado habrá cinco juegos y el domingo sólo dos.