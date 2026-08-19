El fútbol local, con agenda cargada para el sábado

La Liga Sanjuanina de Fútbol le puso días y horarios a los partidos de la 10ª jornada del Torneo Clausura de Primera A. Alianza, único puntero del certamen, visitará a Trinidad en la noche del viernes en el adelanto de la fecha. El sábado se jugarán la mayoría de los partidos del fin de semana y para el domingo sólo quedarán dos cruces.