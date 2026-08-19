Un complejo panorama enfrentan cinco familias en el barrio 4 de Junio, en Villa Krause, tras un voraz incendio registrado durante la mañana de este miércoles. El siniestro se desató en la parte posterior de un terreno donde se ubica una propiedad principal —habitada por un familiar— y, en el sector trasero, cuatro estructuras precarias erigidas con madera y nylon.
El fuego destruyó cuatro viviendas precarias y cinco familias perdieron todo
El siniestro afectó la parte posterior de un terreno en el Barrio 4 de Junio. Las construcciones de madera y nylon fueron consumidas en minutos, dejando a los damnificados únicamente con la ropa que llevaban puesta.