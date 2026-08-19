El fuego destruyó cuatro viviendas precarias y cinco familias perdieron todo

Fueron precisamente estas cuatro construcciones del fondo las que terminaron completamente reducidas a cenizas. Las causas del inicio del fuego continúan bajo investigación y los afectados señalaron que desconocen qué originó las llamas.

Al advertir el avance del incendio, los residentes debieron evacuar el lugar rápidamente para resguardar sus vidas. El impacto fue devastador: los damnificados que habitaban el sector posterior sufrieron la pérdida total de sus bienes y quedaron únicamente con las prendas que vestían al momento del hecho.