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El fuego destruyó cuatro viviendas precarias y cinco familias perdieron todo

El siniestro afectó la parte posterior de un terreno en el Barrio 4 de Junio. Las construcciones de madera y nylon fueron consumidas en minutos, dejando a los damnificados únicamente con la ropa que llevaban puesta.

Un complejo panorama enfrentan cinco familias en el barrio 4 de Junio, en Villa Krause, tras un voraz incendio registrado durante la mañana de este miércoles. El siniestro se desató en la parte posterior de un terreno donde se ubica una propiedad principal —habitada por un familiar— y, en el sector trasero, cuatro estructuras precarias erigidas con madera y nylon.

Fueron precisamente estas cuatro construcciones del fondo las que terminaron completamente reducidas a cenizas. Las causas del inicio del fuego continúan bajo investigación y los afectados señalaron que desconocen qué originó las llamas.

Al advertir el avance del incendio, los residentes debieron evacuar el lugar rápidamente para resguardar sus vidas. El impacto fue devastador: los damnificados que habitaban el sector posterior sufrieron la pérdida total de sus bienes y quedaron únicamente con las prendas que vestían al momento del hecho.

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