El dólar blue se mantiene sin cambios este jueves en San Juan y ya acumula tres jornadas consecutivas con los mismos valores. Según el relevamiento local, la moneda estadounidense se negocia a $1.490 para la compra y $1.590 para la venta, con actualización de las 13:15.
El dólar blue sostiene su precio en San Juan y se aleja del oficial
El dólar blue volvió a mantenerse sin cambios en San Juan y acumula tres jornadas con los mismos valores. En el mercado nacional, el oficial cerró a $1.533 para la venta.