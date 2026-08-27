El dólar blue sostiene su precio en San Juan y se aleja del oficial

La diferencia entre ambas cotizaciones se mantiene. En San Juan, el blue se encuentra $56,78 por encima del oficial en el precio de venta, tomando como referencia los valores relevados durante la jornada.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.536,63, con una baja del 0,40%, mientras que el contado con liquidación (CCL) quedó en $1.603,05, con una suba del 0,09%. Por su parte, el dólar cripto cotizó alrededor de $1.596,59, prácticamente en línea con el valor del blue sanjuanino. El dólar turista, en tanto, se mantuvo en $1.995,50.

En este escenario, el mercado cambiario atraviesa una jornada de movimientos acotados, con el blue sanjuanino sosteniendo el mismo precio por tercer día consecutivo y una brecha que se mantiene frente al dólar oficial.