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El dólar blue sostiene su precio en San Juan y se aleja del oficial

El dólar blue volvió a mantenerse sin cambios en San Juan y acumula tres jornadas con los mismos valores. En el mercado nacional, el oficial cerró a $1.533 para la venta.

El dólar blue se mantiene sin cambios este jueves en San Juan y ya acumula tres jornadas consecutivas con los mismos valores. Según el relevamiento local, la moneda estadounidense se negocia a $1.490 para la compra y $1.590 para la venta, con actualización de las 13:15.

La cotización se sostiene así en los mismos niveles registrados durante los últimos días, sin modificaciones tanto para quienes buscan comprar dólares como para quienes pretenden venderlos en el mercado paralelo.

En el mercado oficial, en tanto, el dólar terminó la jornada con una variación prácticamente nula. El tipo de cambio se ubicó en $1.481,72 para la compra y $1.533,22 para la venta, con una suba marginal del 0,01%.

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La diferencia entre ambas cotizaciones se mantiene. En San Juan, el blue se encuentra $56,78 por encima del oficial en el precio de venta, tomando como referencia los valores relevados durante la jornada.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.536,63, con una baja del 0,40%, mientras que el contado con liquidación (CCL) quedó en $1.603,05, con una suba del 0,09%. Por su parte, el dólar cripto cotizó alrededor de $1.596,59, prácticamente en línea con el valor del blue sanjuanino. El dólar turista, en tanto, se mantuvo en $1.995,50.

En este escenario, el mercado cambiario atraviesa una jornada de movimientos acotados, con el blue sanjuanino sosteniendo el mismo precio por tercer día consecutivo y una brecha que se mantiene frente al dólar oficial.

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