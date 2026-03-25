San Juan vuelve a volar alto con el Cuesta del Viento Big Air 2026

En esta edición, competirán riders de países como Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia, quienes participarán en la categoría Big Air, una disciplina que premia la altura, la técnica y la espectacularidad de los saltos. Además, los mejores de la competencia amateur tendrán la posibilidad de medirse con los profesionales en busca del premio mayor.

El cronograma comenzará los días 31 de marzo y 1 de abril con charlas informativas y reconocimiento del circuito. Desde el miércoles y hasta el sábado se disputarán las distintas etapas de competencia entre las 12 y las 18:30 , siempre sujetas a las condiciones climáticas. El cierre será el sábado 4 de abril con la gran final y premiación.

Por su parte, el After Beach tendrá lugar los días jueves, viernes y sábado desde las 19 , a orillas del dique, consolidándose como uno de los grandes atractivos del evento.

Con entrada libre y gratuita para la competencia, el Cuesta del Viento Big Air 2026 no solo posiciona a San Juan en el calendario internacional del kitesurf, sino que también se consolida como un motor clave para el turismo y la economía regional, generando una importante ocupación hotelera en Iglesia y zonas aledañas.

La organización del evento es 100% local y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, junto al acompañamiento de empresas como Veladero y la marca deportiva HARDWIND.