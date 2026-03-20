Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

River compartirá grupo con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, Racing será cabeza de serie del grupo que conforma junto al Caracas venezolano, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil, mientras que San Lorenzo deberá medirse a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Entre los demás equipos argentinos, Tigre compartirá con América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. Deportivo Riestra se medirá con el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará ante Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.