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Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 definió las zonas en el sorteo del jueves. River, Racing, San Lorenzo, Riestra, Barracas y Tigre serán los representantes locales.

Quedaron definidos los grupos de la próxima edición de la Copa Sudamericana, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 13 de abril.

River compartirá grupo con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, Racing será cabeza de serie del grupo que conforma junto al Caracas venezolano, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil, mientras que San Lorenzo deberá medirse a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Entre los demás equipos argentinos, Tigre compartirá con América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. Deportivo Riestra se medirá con el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará ante Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.

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Los grupos de la Copa Sudamericana 2026:

GRUPO A

  • América de Cali de Colombia.
  • Tigre
  • Macará de Ecuador
  • Alianza Atlético de Perú

GRUPO B

  • Atlético Mineiro de Brasil
  • Cienciano de Perú
  • Academia Puerto Cabello de Venezuela
  • Juventud de Las Piedras de Uruguay

GRUPO C

  • San Pablo de Brasil
  • Millonarios de Colombia
  • Boston River de Uruguay
  • O’Higgins de Chile

GRUPO D

  • Santos de Brasil
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca de Ecuador
  • Recoleta de Paraguay

GRUPO E

  • Racing
  • Caracas de Venezuela
  • Independiente Petrolero de Bolivia
  • Botafogo de Brasil

GRUPO F

  • Gremio de Brasil
  • Palestino de Chile
  • Montevideo City Torque de Uruguay
  • Deportivo Riestra

GRUPO G

  • Olimpia de Paraguay
  • Vasco Da Gama de Brasil
  • Audax Italiano de Chile
  • Barracas Central

GRUPO H

  • River Plate
  • Red Bull Bragantino de Brasil
  • Blooming de Bolivia
  • Carabobo de Venezuela

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