Con River, San Lorenzo y Racing: así será el sorteo de la Sudamericana

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).
Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).
Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .
Formato del sorteo de la Copa Sudamericana 2026
Los 32 equipos, que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada uno, disputarán la fase de grupos. Dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultan sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.