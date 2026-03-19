Con River, San Lorenzo y Racing: así será el sorteo de la Sudamericana

Este jueves a las 20 se sorteará la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los argentinos serán: River, Racing y San Lorenzo, Riestra, Tigre y Barracas.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana, que contará con la participación de seis equipos argentinos, se sorteará este jueves, a partir de las 20 en Luque, Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol.

Esta edición de la Copa Sudamericana contará con la presencia de varios equipos grandes argentinos, ya que River, Racing y San Lorenzo consiguieron la clasificación a través de la tabla anual, como también lo hicieron Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .

Formato del sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Los 32 equipos, que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada uno, disputarán la fase de grupos. Dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultan sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

