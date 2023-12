Riquelme analiza ofrecerle un cargo en Boca a Bianchi

Riquelme analiza ofrecerle un cargo en el club si continúa como dirigente para 2024 en medio de la incertidumbre por la suspensión de las elecciones, que podrían ser el 17 de diciembre si la Justicia lo permite. Por el momento no está claro qué rol piensa el diez para el ex técnico, pero lo cierto es que quiere volver a tenerlo por los pasillos de la Bombonera.

En principio, aunque no hay que descartarlo, parece poco probable que le proponga ser el entrenador del equipo. El Virrey no dirige desde 2014, tras su última etapa en el club de la Ribera en la que no le fue bien. Además, con la salida de Huracán, Diego Martínez pica en punta para ser el sucesor de Jorge Almirón.