Retiran a Mateu Lahoz, el polémico árbitro del Mundial de Qatar

La principal excusa que utilizaron desde el CTA para anunciar que no extenderán su vínculo fue la edad. No poder renovar su contrato le impide actuar como juez principal en todas las competencias, pero sí en el VAR, algo que Mateu Lahoz no vería con buenos ojos. Si bien el argumento de la edad es "válido", según Marca, "el adiós de Mateu Lahoz proviene de una diferencia de criterios con el CTA. Piensan diferente sobre algunas cuestiones claves, como por ejemplo el VAR".

Mateu Lahoz, cruce con Messi y protagonista del partido con más amarillas en la historia de los Mundiales

El árbitro español batió el récord de tarjetas en el partido entre Países Bajos y la Selección Argentina de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Hasta siete tarjetas amarillas a Países Bajos; nueve a Argentina que serían diez sumando la mostrada a Walter Samuel, ayudante en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La actuación de Mateu Lahoz en aquel partido no dejó indiferente a nadie, mostrando mucha personalidad, intentando cortar el juego duro desde el inicio y castigando las acciones que provocaron peleas en la recta final de un duelo de alta tensión. "Si hablás te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura", criticó con dureza Messi en declaraciones finalizado el encuentro, que decantó para el lado argentino en los penales.