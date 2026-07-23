Cómo se jugará el Torneo Clausura del fútbol argentino

La competencia oficial reanuda su marcha en suelo cordobés con el estreno del último equipo consagrado en la primera parte del año. El fútbol argentino retoma la actividad tras el receso mundialista con el arranque del Torneo Clausura 2026, que tendrá a Belgrano -vigente campeón- debutando contra Rosario Central en Córdoba. De cara a un nuevo campeonato, la AFA implementó nuevas reglas que ya se vieron en el Mundial 2026 dos objetivos claros: agilizar el juego y evitar las pérdidas de tiempo.

El marco normativo adoptado por las autoridades de la casa madre sigue la línea trazada por las competencias internacionales. En concreto, las nuevas reglas son siete y todas se implementaron en la última Copa del Mundo, aunque solamente algunas de ellas tuvieron efecto en el Mundial. Lo que se busca con esto es que el ritmo de los partidos no se frene constantemente y que el mismo tenga más fluidez.