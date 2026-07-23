Australia fue testigo del salto de Marcos Frack: el sanjuanino terminó entre los mejores del planeta

El título mundial quedó en manos del australiano Harvey Brooks, mientras que el podio se completó con su compatriota Jed Lillicrap y el brasileño Luis Gustavo Eger Pereira. Delante del sanjuanino también finalizaron el australiano Zane Cosford y el brasileño Leonardo Nadal Pisoni Santana.

El camino hasta la final no fue sencillo. Desde las primeras mangas, Frack tuvo que enfrentarse a condiciones climáticas muy adversas, con lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento que complicaron el estado de la pista. Incluso, en la primera serie sufrió una pérdida de adherencia en la rueda trasera que lo relegó al tercer lugar.

Lejos de resignarse, ajustó su estrategia y fue creciendo carrera tras carrera. Terminó segundo en octavos de final, tercero en cuartos y cuarto en la semifinal, resultados que le permitieron asegurarse un lugar entre los ocho mejores del campeonato para disputar la carrera decisiva.

La participación del sanjuanino en Australia todavía no terminó. En la noche del miércoles, horario australiano, volverá a competir en la modalidad rodado 20, con el objetivo de cerrar su experiencia mundialista con otra buena actuación.

Su presencia en el Mundial fue posible gracias al respaldo recibido para concretar el viaje, lo que le permitió representar a la Argentina en el evento más importante del calendario internacional.

El Mundial también tuvo presencia sanjuanina en la categoría elite

Otro de los representantes de la provincia fue Gonzalo "Chalo" Molina, quien participó en la categoría Elite Men Championship. Sin embargo, su competencia quedó condicionada por el fuerte temporal que afectó a Brisbane. Las intensas ráfagas de viento obligaron a la Unión Ciclista Internacional (UCI) a cancelar el resto de las carreras por cuestiones de seguridad, luego de disputarse únicamente las mangas clasificatorias y los octavos de final.

Ante esa decisión, la clasificación definitiva se estableció con los tiempos registrados en la jornada clasificatoria, donde Molina finalizó en el 24° puesto de la categoría elite.

Mientras tanto, el gran protagonista argentino del Mundial fue Marcos Frack, que con apenas 16 años volvió a demostrar que el BMX sanjuanino sigue produciendo talentos capaces de competir de igual a igual con las principales potencias del mundo.