Recopa de Campeones: la AFA sumará otro trofeo para el 2026

Sin embargo, y pese a que Vélez se consagró en ese último trofeo frente a Estudiantes de La Plata, el club de Liniers cederá ese lugar al ‘Pincha’.

La principal novedad será el particular sistema de puntuación. Al no existir empates, pero tratándose de una liga triangular, los puntos se asignarán de 0 a 3 de la siguiente manera:

3 puntos: para el equipo que gane en el tiempo reglamentario.

para el equipo que gane en el tiempo reglamentario. 2 puntos: para el conjunto que se imponga en la tanda de penales.

para el conjunto que se imponga en la tanda de penales. 1 punto: para el elenco que pierda en los doce pasos.

para el elenco que pierda en los doce pasos. 0 puntos: para el equipo que caiga en el tiempo reglamentario.

Concluido el triangular, si se produjera igualdad en puntos, el campeón se decidirá según este orden de prioridad: diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y mejor puntuación Fair Play.

Tras el insólito título otorgado este jueves a Rosario Central como Campeón de Liga 2025, la AFA suma ahora una nueva competencia para 2026, con lo que el calendario nacional pasará a contar con ocho certámenes oficiales.