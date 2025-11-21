El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol jugará, desde este sábado, los cruces de octavos de final. Los partidos se jugarán en cancha del equipo mejor ubicado y en caso de empate habrá tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, el pase a los cuartos de final se definirá con tiros desde el punto del penal.
San Juan 8 > Ovación > Torneo Clausura
Torneo Clausura: este sábado comenzarán los cruces de octavos de final
La Liga Profesional de Fútbol disputará dos partidos este sábado: Vélez vs. Argentinos Juniors y Central Córdoba vs. San Lorenzo definirán sus pases a cuartos.