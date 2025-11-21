"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Torneo Clausura

Torneo Clausura: este sábado comenzarán los cruces de octavos de final

La Liga Profesional de Fútbol disputará dos partidos este sábado: Vélez vs. Argentinos Juniors y Central Córdoba vs. San Lorenzo definirán sus pases a cuartos.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol jugará, desde este sábado, los cruces de octavos de final. Los partidos se jugarán en cancha del equipo mejor ubicado y en caso de empate habrá tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, el pase a los cuartos de final se definirá con tiros desde el punto del penal.

La grilla de partidos comenzará este sábado con los cruces de Vélez ante Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero ante San Lorenzo.

Octavos de final - Clausura 2025:

Sábado:

Te puede interesar...

20:00; Vélez vs. Argentinos Juniors

22:00; Central Córdoba vs. San Lorenzo

Domingo:

17:30; Rosario Central vs. Estudiantes

20:00; Boca vs. Talleres

Lunes:

17:00; Riestra vs. Barracas Central

19:15; Racing vs. River

22:00; Unión vs. Gimnasia

Miércoles:

21:30; Lanús vs. Tigre

Temas

Te puede interesar