Torneo Clausura: este sábado comenzarán los cruces de octavos de final

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol jugará, desde este sábado, los cruces de octavos de final. Los partidos se jugarán en cancha del equipo mejor ubicado y en caso de empate habrá tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, el pase a los cuartos de final se definirá con tiros desde el punto del penal.