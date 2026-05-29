Rally Raid : Quintero y Sanders se quedaron con el Desafío Ruta 40

En la categoría Ultimate, Quintero y su navegante Andrew Short lograron imponerse con la Toyota Hilux del equipo Gazoo Racing, en una etapa final que mantuvo el suspenso abierto hasta el cierre.

El qatarí Nasser Al-Attiyah llegó a liderar momentáneamente la general tras aprovechar una detención de Quintero en plena especial, pero una pinchadura y un retraso posterior terminaron relegándolo al tercer puesto.

La última etapa fue ganada por el sudafricano Henk Lategan, completando además el “1-2” para Toyota. Más atrás finalizaron Sébastien Loeb y el propio Al-Attiyah. Entre los argentinos, el mejor ubicado fue el mendocino Sebastián Halpern, quien terminó noveno junto a Eduardo Pulenta Sagui.

Uno de los focos de atención estuvo puesto sobre Kevin Benavides, que debutó oficialmente en autos junto al sanjuanino Lisandro Sisterna. A bordo de una Toyota Overdrive, finalizaron en el 13° puesto tras sufrir algunos retrasos durante la competencia.

También se destacó el regreso de Lucio Álvarez a la elite del Rally Raid, terminando 17° en la general

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En motos, Sanders dominó prácticamente toda la competencia con su KTM y se quedó tanto con la etapa final disputada en caminos sanjuaninos como con la clasificación general del rally.

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El australiano ganó cuatro de las cinco etapas y terminó con una ventaja superior a los 12 minutos sobre el español Tosha Schareina, mientras que el estadounidense Ricky Brabec completó el podio.

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El salteño Luciano Benavides, uno de los grandes candidatos, terminó cuarto luego de sufrir una caída sobre el cierre de la etapa final. Con este resultado perdió además el liderazgo del campeonato mundial.

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Otra de las figuras internacionales que dejó su huella en San Juan fue Stéphane Peterhansel, leyenda del Dakar con 14 títulos, quien ganó la nueva categoría Stock a bordo de un Defender.

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En la división SSV T4 hubo festejo argentino gracias a Jeremías González Ferioli, que se quedó con la victoria general y además pasó a liderar el campeonato mundial.

El cierre oficial se realizó en pleno corazón de la capital sanjuanina, donde pilotos, equipos y fanáticos compartieron la tradicional ceremonia de premiación sobre la rampa instalada frente a la Plaza 25 de Mayo.

Con otra convocatoria masiva y escenarios naturales que volvieron a impresionar a los competidores internacionales, San Juan reafirmó una vez más su lugar como una de las grandes plazas del rally raid mundial.