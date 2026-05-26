Gran cantidad de público en la primera etapa del Desafío Ruta 40

En la categoría no hubo lógica, tenien do en cuenta los los nombres consagrados que llegaron a San Juan, pues el polaco Eryk Goczal , que enero ya había ganado una etapa en el Dakar, se quedó con el primer puesto con su Toyota.

Su victoria fue por apenas segundos sobre el estadounidense Mitch Guthrie y el eterno "Matador" Carlos Sainz —quien demostró su vigencia con la Ford Raptor.

La otra gran historia del día la protagonizó Kevin Benavides . Ver el buzo del salteño arriba de un auto Ultimate, navegado por el sanjuanino Lisandro Sisterna , fue el debut más esperado. No arriesgó de más, familiarizándose con su camioneta, cerrando un estreno más que prometedor.

Motos

En las dos ruedas Daniel Sanders decidió salir a buscar la etapa desde el primer kilómetro. El australiano condujo con mucha comodidad y con un ritmo demoledor que le dio una buena ventaja sobre la Honda de Tosha Schareina .

Para los pilotos de motos, la etapa fue un castigo físico ya que el viento y el "fesh-fesh" (polvillo) hicieron que mantenerse en pie fuera una victoria en sí misma. Luciano Benavides , cargando con la presión de abrir pista y lo hizo navegando con inteligencia. Y aunque perdió algo de terreno quedó en una posición expectante.

En Rally 2 de Motos, el sanjuanino Alberto “Puchi” Ontiveros, con vasta experiencia en este tipo de competencias, retornó a la actividad con un buen 11° puesto en la categoría.

El Desafío viaja a Mendoza

Al caer la tarde, el campamento en el Villicum era un cuadro de caras polvorientas, mecánicos trabajando contrarreloj bajo las luces y pilotos con la mirada fija en el "roadbook" del día siguiente. San Juan cumplió con su promesa de dureza extrema y ahora será el turno de San Rafael, Mendoza, con las dunas del Nihuil como principal escenario para –luego- regresar a nuestra provincia.

Resultados principales

Autos

1° E. Goczal (Polonia) – S. Gospodarczyk (Polonia) – Toyota – 3h33’59”

2° M. Guthrie (Estados Unidos) – K. Walch (Estados Unidos) – Ford – a 50”

3° C. Sainz (España) – D. Oliveras (España) – Ford – a 56”

14° K. Benavidez (Argentina) – L. Sisterna (Argentina – Toyota – a 14’35”

Motos

1° D. Sanders (Australia) – KTM – 3h35’12”

2° T. Schareina (España) – Honda – a 6’02”

3° R. Brabec (Estados Unidos) – Honda – a 7’29”

Moto Rally 2

1° B. Crivilin (Brasil) – Honda – 3h52’59”

11° Alberto Ontiveros (Argentina) – Honda – a 41’06”

Cuatriciclos

1° L. Domínguez (Argentina) – Can Am - 5h 19’ 50”

2° S. Martínez (Bolivia) - Can Am - a 13’03”

3° L. Martínez (Bolivia) – Can Am – a 19’56”

Challenger

1° Alexandre Pinto (Brasil) – B. Oliveira (Brasil) – Taurus – 3h47’14”

Stock

1° S. Peterhansel (Francia) – M. Metge (Francia) – 4h03’07”

SSV

1° González Ferioli (Argentina) – G. Rinaldi (Argentina) – Can Am – 3h56’46”