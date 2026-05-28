La elite del Rally Raid mundial atravesó San Juan en una etapa feroz

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Uno de los puntos más convocantes fue el paso por Los Berros, en Sarmiento, donde decenas de personas se acercaron para seguir de cerca el espectáculo motor más importante del rally raid internacional.

Entre los representantes argentinos, el sanjuanino Alberto “Puchi” Ontiveros finalizó en el puesto 11 de la categoría Moto Rally 2, con un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 12 segundos, quedando a 48 minutos y 48 segundos del líder.

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En la categoría Ultimate, Kevin Benavides, navegado por el sanjuanino Lisandro Sisterna, terminó en la 18ª posición a bordo de la Toyota del equipo Overdrive. La dupla registró un tiempo de 4h 06’ 05”, a 33 minutos y 18 segundos de la punta.

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En autos, el español Carlos Sainz se quedó con la etapa junto a Dani Oliveras, mientras que en motos el más rápido fue el español Tocha Schareina con Honda.

La competencia llegará a su fin este viernes con la quinta etapa, que recorrerá sectores cercanos a Cuesta del Viento, pasará por Jáchal y finalizará nuevamente en el Circuito San Juan Villicum. La jornada tendrá 552 kilómetros totales, con 320 kilómetros de especial cronometrada y 232 de enlace.

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El cierre oficial del evento será desde las 17 en Plaza 25 de Mayo, donde se realizará la premiación y el podio de todas las categorías del Campeonato Mundial de Rally Raid.

Resultados destacados de la Etapa 4

Autos

1- Carlos Sainz

2- Eryk Goczal

3- Nasser Al-Attiyah

18- Kevin Benavides / Lisandro Sisterna

Motos

1- Tocha Schareina

2- Ricky Brabec

3- Skyler Howes

Moto Rally 2

1- Martím Ventura

11- Alberto “Puchi” Ontiveros

Cuatriciclos

1- Antanas Kanopkinas

2- Tobías Carrizo

3- Lucas Domínguez