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Tiene 21 años, chocó en moto contra un árbol y está grave: piden cadena de oración

Elián Yoel Cruz Campillay, de 21 años, perdió el control de su moto y se estrelló contra un árbol en Santa Lucía. Está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La noche del jueves terminó de la peor manera para un joven motociclista de 21 años que ahora pelea por su vida en el Hospital Rawson, luego de protagonizar un violento siniestro vial en Santa Lucía.

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche, alrededor de las 23:41, sobre calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón. Por esa zona circulaba Elián Yoel Cruz Campillay a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110cc cuando, por motivos que todavía son investigados, perdió el control del rodado y terminó impactando brutalmente contra un árbol ubicado al costado de la calzada.

El golpe fue de extrema violencia. Cuando efectivos policiales y personal médico del servicio de emergencias 107 llegaron al lugar tras un llamado de alerta, encontraron al joven inconsciente junto a la motocicleta caída sobre el asfalto.

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Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Allí, los profesionales médicos constataron un cuadro crítico: traumatismo encéfalo craneano grave y múltiples politraumatismos.

Luego de ser estabilizado, quedó internado en terapia intensiva, donde permanece en estado delicado y con pronóstico reservado, según trascendió de fuentes vinculadas al caso.

Mientras avanza la investigación judicial, durante la mañana de este viernes comenzó a viralizarse en redes sociales un pedido de ayuda impulsado por familiares y allegados del joven.

“Por favor pido cadena de oración para Elián Cruz. Hoy más que nunca está por entrar a ser operado, una operación muy delicada. Por favor ayúdenme a pedir oración por él”, expresaba el mensaje compartido junto a una imagen del motociclista.

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La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención de la ayudante fiscal Agostina Gómez y del fiscal Iván Grassi, subrogante. De acuerdo con las primeras pericias, no habría participación de terceros ni de otros vehículos en el siniestro, aunque las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió la brutal colisión.

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