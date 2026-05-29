Tiene 21 años, chocó en moto contra un árbol y está grave: piden cadena de oración

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Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Allí, los profesionales médicos constataron un cuadro crítico: traumatismo encéfalo craneano grave y múltiples politraumatismos.

Luego de ser estabilizado, quedó internado en terapia intensiva, donde permanece en estado delicado y con pronóstico reservado, según trascendió de fuentes vinculadas al caso.

Mientras avanza la investigación judicial, durante la mañana de este viernes comenzó a viralizarse en redes sociales un pedido de ayuda impulsado por familiares y allegados del joven.

“Por favor pido cadena de oración para Elián Cruz. Hoy más que nunca está por entrar a ser operado, una operación muy delicada. Por favor ayúdenme a pedir oración por él”, expresaba el mensaje compartido junto a una imagen del motociclista.

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La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención de la ayudante fiscal Agostina Gómez y del fiscal Iván Grassi, subrogante. De acuerdo con las primeras pericias, no habría participación de terceros ni de otros vehículos en el siniestro, aunque las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió la brutal colisión.