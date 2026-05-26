Finde XXL: el impacto económico del rally y el trail superó los $8.300 millones

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En cuanto al movimiento turístico, el 81,3% de los visitantes fueron argentinos y el 18,7% extranjeros. Entre los turistas nacionales predominaron personas provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y La Rioja, mientras que desde el exterior llegaron visitantes de países como Alemania, España, Francia, Arabia Saudita y Chile.

Respecto a los medios de transporte utilizados para arribar a la provincia, el 57,7% lo hizo en vehículos particulares, el 28,2% en colectivos de larga distancia y el 14,1% por vía aérea.

Semanas atrás, desde el área deportiva ya anticipaban un importante movimiento turístico por la magnitud de ambos eventos. “Será una semana muy interesante para San Juan con dos desafíos”, habían señalado desde la organización previa a las competencias.

El impacto económico volvió a consolidar al deporte como uno de los principales motores turísticos de la provincia, especialmente en fechas estratégicas como los fines de semana largos.