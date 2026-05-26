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Finde XXL: el impacto económico del rally y el trail superó los $8.300 millones

El Desafío Ruta 40 y el Desafío Punta Negra impulsaron la llegada de miles de visitantes y generaron un impacto económico superior a los $8.300 millones en San Juan.

Los eventos deportivos internacionales volvieron a posicionar a San Juan como uno de los principales destinos turísticos del país durante el fin de semana largo. Según datos oficiales, el Desafío Ruta 40 y el Desafío Punta Negra generaron un movimiento económico estimado en más de $8.316 millones, impulsado principalmente por el turismo, la gastronomía, el hospedaje y el transporte.

La provincia registró un total estimado de 7.684 visitantes durante las tres jornadas, mientras que la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 74,19%.

El Desafío Ruta 40 reunió a pilotos y equipos de distintos países y volvió a tener a San Juan como escenario principal de una de las competencias más importantes del rally raid internacional. Desde la organización destacaron además la fuerte convocatoria de público durante la largada simbólica y las actividades abiertas desarrolladas en el Villicum y distintos puntos de la provincia.

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En cuanto al movimiento turístico, el 81,3% de los visitantes fueron argentinos y el 18,7% extranjeros. Entre los turistas nacionales predominaron personas provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y La Rioja, mientras que desde el exterior llegaron visitantes de países como Alemania, España, Francia, Arabia Saudita y Chile.

Respecto a los medios de transporte utilizados para arribar a la provincia, el 57,7% lo hizo en vehículos particulares, el 28,2% en colectivos de larga distancia y el 14,1% por vía aérea.

Semanas atrás, desde el área deportiva ya anticipaban un importante movimiento turístico por la magnitud de ambos eventos. “Será una semana muy interesante para San Juan con dos desafíos”, habían señalado desde la organización previa a las competencias.

El impacto económico volvió a consolidar al deporte como uno de los principales motores turísticos de la provincia, especialmente en fechas estratégicas como los fines de semana largos.

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