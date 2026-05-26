Los eventos deportivos internacionales volvieron a posicionar a San Juan como uno de los principales destinos turísticos del país durante el fin de semana largo. Según datos oficiales, el Desafío Ruta 40 y el Desafío Punta Negra generaron un movimiento económico estimado en más de $8.316 millones, impulsado principalmente por el turismo, la gastronomía, el hospedaje y el transporte.
Finde XXL: el impacto económico del rally y el trail superó los $8.300 millones
El Desafío Ruta 40 y el Desafío Punta Negra impulsaron la llegada de miles de visitantes y generaron un impacto económico superior a los $8.300 millones en San Juan.