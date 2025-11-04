Racing fue castigado y jugará sin público tras el recibimiento copero

Embed El recibimiento de la gente de Racing en el Cilindro de Avellaneda ante Flamengo



LA BENDITA COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/OvRCuX6HNf — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) October 30, 2025

De esta manera, el conjunto albiceleste no contará con público por lo que resta del 2025, a no ser que logre alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 con ventaja deportiva, es decir, que enfrente a equipos hasta llegar a dicha instancia que hayan clasificado a los Playoffs en una posición inferior.

No obstante, Racing se encuentra de momento y con dos jornadas restantes de la fase regular del campeonato local por delante fuera de los primeros ocho puestos de la Zona A que otorgan un lugar en los octavos de final del certamen.

Por último, el documento señala al elenco de Avellaneda como reincidente, haciendo referencia al recibimiento ocurrido frente al Corinthians en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, certamen en el que los comandados por Gustavo Costas se consagraron campeones luego de vencer a Cruzeiro.

"Las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio", explica el informe y remarca que previo al choque ante el Mengao, "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".

Al no haber hecho caso a los solicitado por la Confederación Sudamericana, desde la Comisión Directiva de Racing aguardan por otra posible sanción que podría ser impuesta en multas u otro tipo de medidas.