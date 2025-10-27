Costas promovió un banderazo en la previa de la semi de Racing

Maravilla Martínez - Racing

Con la mirada puesta en jugar la segunda final de Copa Libertadores de la historia del club, el entrenador de Racing Gustavo Costas pidió que el hincha acompañe al plantel antes de que los mismos comiencen la concentración.

La convocatoria es organizada para este lunes a las 19:00, antes de que el plantel viaje a Pilar para realizar la concentración, y fue promocionada por Costas, quien afirmó que si están “todos juntos” pueden “lograr el sueño que buscamos tantos años”.

Racing se encuentra ante una oportunidad única en su historia, siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y con grandes chances de jugar la final del máximo certamen continental en este año.

Con mucha confianza en sus dirigidos, había declarado que van a jugar la final en su pasada conferencia de prensa, Costas buscará dar un golpe de efecto para motivar a sus futbolistas e inspirarlos para quedarse con la cuarta copa internacional de la historia del conjunto que hace de local en el “Cilindro” de Avellaneda.