Racing tuvo banderazo en la previa de la semi de la Libertadores

La previa del cruce ante el Mengao comenzó con una extensa concentración en Pilar y un pedido del director técnico Gustavo Costas, a través de un video, para los fanáticos del conjunto albiceleste.

"Hola familia racinguista. Quiero invitarlos mañana (lunes) a las 19.00 para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para darle el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años y que, si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo La Academia, carajo", exclamó el entrenador de 62 años.

Los hinchas de Racing sin duda escucharon las palabras del DT y no dudaron en apersonarse en las inmediaciones del recinto para despedir al plantel rumbo al hotel con cánticos, banderas, bengalas y fuegos artificiales.

Por lo pronto, el DT de La Academia comenzará a definir el once titular que saltará al campo el próximo miércoles desde las 21:30 con la ausencia de su capitán Santiago Sosa, quien fue operado este lunes con éxito de una fractura del seno maxilar superior derecho luego de protagonizar un fuerte impacto con su compañero de equipo Marcos

Rojo.

En tanto, la alineación inicial dependerá de si Costas prefiere conformar una línea defensiva con cinco futbolistas o sumar un jugador más al mediocampo.

El probable once de Racing ante Flamengo

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.