Preocupación en River por el brote de gripe que afecta al plantel

Tras los contagios de días pasados, que ya afectaron a Paulo Díaz, Tomás Pochettino, Andrés Herrera y al Muñeco Gallardo, el foco está puesto no solo en la recuperación de los últimos contagios, si no que también cruzan los dedos para que no haya nuevos jugadores con síntomas, porque por la proximidad del partido del sábado, en ese caso ya quedarían al margen del duelo por la fecha 5 de la Copa Liga Profesional.

Enzo Pérez, descartado contra San Lorenzo y Matías Suárez podría volver

El mediocampista sufrió una distención en su isquiotibial derecho y tiene para dos semanas de recuperación, por eso no estará contra el Ciclón y tampoco con Gimnasia La Plata, pero sí apuntan a que pueda jugar el Superclásico con Boca, de la fecha 7 de la Copa Liga Profesional.

En tanto, el delantero cordobés dejó atrás los problemas en su rodilla derecha y podría ser parte de la lista de convocados para ir al Nuevo Gasómetro.