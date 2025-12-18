Por primera vez, el público elegirá al ganador de un Olimpia de Plata

Con una organización renovada, que estuvo a cargo de la empresa Torneos, los Olimpia contarán con un ganador elegido por la gente.

premios-olimpia.jpg

Esta situación tendrá lugar en la categoría de esports, en la que el público podrá elegir tanto a su equipo favorito como al mejor deportista del año.

Los equipos ternados son 9Z Globant, Besti, Isurus, Krü (el equipo del exfutbolista Sergio “Kun” Agüero), Leviatán y ShindeN.

Por su lado, los deportistas representan a una serie de videojuegos de gran popularidad en el gaming argentino. Ellos son Luken (Counter-Strike 2), Try (Counter-Strike), Josedeodo (League of Legends), K1ng (Fortnite), Nicolas99fc (EA FC 25) y Lulitenz (Counter-Strike 2).

Entre los juegos mencionados se destaca la categoría de videojuegos de disparos, con el tradicional Counter-Strike, su versión renovada y el Fortnite, un juego que tomó al mundo por sorpresa en 2017 y no ha perdido popularidad, además de un juego batallas en una arena como lo es el LoL y el EA FC, anteriormente llamado FIFA, el videojuego de fútbol más conocido del mundo.

Las ternas ya están abiertas al voto del público, con tiempo para elegir hasta el sábado 20 de diciembre a las 23:59, dos días antes de la ceremonia oficial de premiación.