Polémica en el futsal: un jugador escupió a la árbitro y habló tras el repudio
Un grave episodio durante los cuartos de final del futsal sanjuanino opacó el triunfo de Alianza. Un jugador fue expulsado, agredió a la árbitra y el hecho derivó en un fuerte repudio institucional y un posterior descargo.
La divisional A del futsal sanjuanino vivió un episodio lamentable durante el cruce de cuartos de final entre Alianza y Barrio Rivadavia, cuando el jugador Marcos Landa escupió a la árbitra Daniela Yevcin en pleno desarrollo del encuentro.
El hecho ocurrió tras la expulsión del jugador de Barrio Rivadavia, quien reaccionó de manera violenta ante la sanción arbitral y realizó un gesto considerado degradante y absolutamente fuera de los límites deportivos, según relataron testigos presentes en el estadio.
Pese a la situación, el partido continuó con normalidad y finalizó con victoria de **Alianza por 7-2.
Tras lo sucedido, la Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF) emitió un fuerte comunicado en el que expresó su rechazo a la agresión sufrida por la jueza.
“La Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF) repudia enérgicamente todo acto de violencia, tanto verbal como física y de contacto degradante, como el escupir, que se haya ejercido contra la árbitro mujer Daniela Yevcin”, señalaron.
En el mismo texto, la entidad sostuvo: “Es inaceptable que se toleren comportamientos de esta naturaleza, más aún cuando se dirigen a una mujer que está ejerciendo su función de manera profesional”, y reclamó que se adopten medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de conductas.
Posibles sanciones
El episodio quedó bajo análisis de las autoridades de la liga, que evaluaron la aplicación de sanciones disciplinarias contra el jugador involucrado. El caso se sumó a otros antecedentes recientes que volvieron a poner en debate la violencia dentro del deporte amateur y el respeto hacia los árbitros.
El descargo del jugador
Horas después del encuentro y del comunicado de ACAF, Marcos Landa brindó su versión de lo ocurrido. El jugador reconoció su error, aseguró que no tuvo intención de generar semejante repercusión y afirmó que se comunicó personalmente con la árbitra para pedir disculpas. “Cuando uno comete un error, se siente mal, debe reconocer y pedir disculpas”, expresó.
En esa línea, sostuvo que el episodio “no pasó a mayores” y pidió no sobredimensionar la situación: “No pasó nada grave. Si fuera algo realmente grave suspenden el partido y me llevan preso”, manifestó.
Finalmente, indicó que tras la expulsión se retiró sin generar nuevos conflictos y buscó despegar su imagen del hecho: “Los que me conocen saben que no soy esa clase de persona”.