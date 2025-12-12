Polémica en el futsal: un jugador escupió a la árbitro y habló tras el repudio

El repudio institucional

Tras lo sucedido, la Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF) emitió un fuerte comunicado en el que expresó su rechazo a la agresión sufrida por la jueza.

image

“La Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF) repudia enérgicamente todo acto de violencia, tanto verbal como física y de contacto degradante, como el escupir, que se haya ejercido contra la árbitro mujer Daniela Yevcin”, señalaron.

En el mismo texto, la entidad sostuvo: “Es inaceptable que se toleren comportamientos de esta naturaleza, más aún cuando se dirigen a una mujer que está ejerciendo su función de manera profesional”, y reclamó que se adopten medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Posibles sanciones

El episodio quedó bajo análisis de las autoridades de la liga, que evaluaron la aplicación de sanciones disciplinarias contra el jugador involucrado. El caso se sumó a otros antecedentes recientes que volvieron a poner en debate la violencia dentro del deporte amateur y el respeto hacia los árbitros.

El descargo del jugador

Horas después del encuentro y del comunicado de ACAF, Marcos Landa brindó su versión de lo ocurrido. El jugador reconoció su error, aseguró que no tuvo intención de generar semejante repercusión y afirmó que se comunicó personalmente con la árbitra para pedir disculpas. “Cuando uno comete un error, se siente mal, debe reconocer y pedir disculpas”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el episodio “no pasó a mayores” y pidió no sobredimensionar la situación: “No pasó nada grave. Si fuera algo realmente grave suspenden el partido y me llevan preso”, manifestó.

Finalmente, indicó que tras la expulsión se retiró sin generar nuevos conflictos y buscó despegar su imagen del hecho: “Los que me conocen saben que no soy esa clase de persona”.