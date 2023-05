Peñarol cayó ante Atenas de Río Cuarto y corre peligro

No fue una buena tarde para los equipos sanjuaninos. En el Federal A, le tocó el turno de defenderse a Peñarol en su casa de Chimbas, pero no pudo y cayó por 1-0 contra Atenas de Río Cuarto. Fue Agustín Mansilla, quien anotó para el equipo cordobés a los 15 minutos del primer tiempo. Luego de eso, nadie fue igual y el conjunto local no pudo repuntar.