Pasó Australia y este fin de semana Colapinto estará en China

La actividad en el GP de China comenzará el viernes por la madrugada con la primera y única sesión de entrenamientos del fin de semana, que iniciará a las 00:30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, a las 4:30 de la madrugada, será la clasificación para la carrera sprint.

Al día siguiente, a las 00:00 del sábado, comenzará la primera carrera sprint del año, que tiene la mitad de vueltas que una normal y le entrega ocho puntos al ganador. Después, a las 4 de la madrugada, será la clasificación para la carrera principal.

Franco Colapinto

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4 de la madrugada y servirá para empezar a tener un panorama de las escuderías que podrían dominar en esta temporada.

Por ahora todo indica que Mercedes no tiene rival, aunque Ferrari demostró cosas interesantes y siempre está la posibilidad de una recuperación por parte de McLaren y Red Bull.

El Gran Premio de China se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y 16 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien dio pelea por el título el año pasado hasta las últimas carreras.

Este año será la primera vez que Colapinto participe en el Gran Premio de China.

Los horarios del GP de China

Viernes:

Práctica libre a las 00:30

Clasificación sprint a las 4:30

Sábado:

Sprint a las 00:00

Clasificación a las 4

Domingo: