Siete consejos para cabellos ondulados que nunca fallan

El error más común es lavar el cabello frotando las puntas. Para los rulos, lo ideal es utilizar la técnica del Low-Poo (shampoo sin sulfatos). Masajea solo la raíz para limpiar la acumulación de grasa y deja que la espuma caiga suavemente hacia las puntas sin refregar, evitando así la rotura de la fibra capilar.

Los rulos se forman mejor cuando el cuero cabelludo está siempre limpio.

2. Hidratación profunda: el mandamiento de oro

A diferencia del cabello lacio, el sebo natural del cuero cabelludo no llega fácilmente a las puntas de un rulo. Por eso, el uso de acondicionador y mascarillas nutritivas es obligatorio. Una vez por semana, aplica un tratamiento intensivo para recuperar la elasticidad.

3. Desenredado estratégico

Nunca peines tus rulos cuando estén secos. Si lo haces, romperás la estructura del rizo y generarás un volumen incontrolable. El momento ideal es bajo la ducha, con el acondicionador puesto, utilizando tus dedos o un peine de dientes anchos.

4. La técnica del "Plopping"

Para secar el cabello, olvida las toallas de algodón tradicionales, ya que la fricción genera estática. Usa una remera de algodón vieja o una toalla de microfibra. Envuelve el cabello hacia arriba (hacia la coronilla) para que el rizo se seque comprimido y mantenga su forma natural.

5. Productos de definición (Leave-in)

Con el cabello aún muy húmedo, aplica una crema de peinar o gel activador de rizos. La técnica de Scrunch (presionar el cabello con las manos de abajo hacia arriba) es fundamental para "armar" el rulo mientras se absorbe el producto.

6. El difusor es tu mejor aliado

Si prefieres no secar al aire, usa el secador con difusor a temperatura media. El difusor distribuye el aire de forma uniforme sin deshacer el rizo. Un truco de experto: termina el secado con un golpe de aire frío para sellar la cutícula y aportar brillo.

El difusor ayuda a darle forma a los rulos.

7. Fundas de satén para dormir

El algodón de las almohadas absorbe la humedad de tu pelo mientras duermes. Cambiar tu funda por una de satén o seda reducirá la fricción nocturna, permitiendo que amanezcas con los rulos intactos y listos para el día.