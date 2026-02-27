Franco Colapinto llegó a Netflix con una serie de tendencia mundial

Se estrenó la nueva temporada de Netflix que tiene a Franco Colapinto como protagonista

En 2019 comenzó un experimento arriesgado que abrió las puertas de la intimidad de la Fórmula 1 en lo que se convirtió en un gran acierto ya que se consolidó como un pilar fundamental del marketing deportivo moderno. Con el estreno de su octava temporada (que se basa en la vibrante campaña de 2025), Drive to Survive no solo narra las carreras: también relata cómo se viven los momentos de gran tensión donde un error puede tirar por el suelo el esfuerzo de meses.

En el primer capítulo se puede ver la reacción de Franco Colapinto cuando Jack Doohan, piloto titular de la escudería francesa en ese momento, choca furiosamente quedando fuera de competencia. La tensión del momento se puede sentir, aún a través de la pantalla.

También se puede apreciar momentos culmines cuando el piloto australiano cae en la cuenta que los rumores son ciertos y que será reemplazado, aunque bastaba saber quién sería el piloto que ocupara su lugar. Netflix fue capaz de documental el momento cuando Doohan le relata a su padre la triste noticia que lo marginó de un sueño que persiguió desde niño.

Franco Colapinto y un claro objetivo: ser piloto de la F1

Tras su salida de Williams, Colapinto firmó con Alpine con un objetivo que él mismo relata en la docuserie de Netflix: "Soy piloto reserva, pero quiero estar manejando de nuevo, por eso vine al equipo". Competitivo y desafiante, agregó: "Estaré feliz de tomar el asiento de cualquiera, esa es la realidad".

Y lo logró: Jack Doohan fue reemplazado y el nacido en Pilar tomó su lugar. Pero la alegría también traería drama, porque en su debut en la escudería francesa (en las prácticas clasificatorias) quiso demostrar que él era el indicado y todo fue un caos.

Es así que en las pruebas clasificatorias del GP de Emilia-Romaña es que intentó mejorar su tiempo, pero perdió el control de su monoplaza, chocando y quedándose sin poder continuar en competencia. Para colmo, Flavio Briatore no tuvo piedad y le cayó con todo el peso que su investidura le permite. Y ahí estuvo Netflix, para documentar un diálogo imperdible.